In dem Buch „Kanakenkind“ hat der Fotograf Luigi Toscano die Geschichte seines Lebens erzählt. In einer Ausstellung zeigt er elf Porträts anderer „Kanakenkinder“.

Natürlich stolpert man erst einmal über den Titel der Ausstellung. Schließlich würde man selbst nie auf die Idee kommen, Menschen mit einer familiären Migrationserfahrung „Kanaken“ zu nennen, so wie es Luigi Toscano selbst auch nicht einfallen würde, schwarze Menschen mit dem N-Wort oder Angehörige der Minderheit der Sinti und Roma mit dem Z-Wort zu belegen. „Aber untereinander verwenden wir es mit Stolz und Selbstbewusstsein“, sagt der 53-Jährige und meint damit Menschen aus italienischen, türkischen, griechischen oder spanischen Familien, die die Erfahrung teilen, als „Kanaken“ beschimpft worden zu sein.

Ein Weg mit Kurven und Umleitungen

In seiner am 16. März erschienenen Autobiografie „Kanakenkind“ erzählt Luigi Toscano, wie er als Kind und Jugendlicher Diskriminierung erlebt hat. Und sehr eindrücklich erzählt er von der Gewalt und Verwahrlosung, die in seiner Familie herrschten. Er wurde 1972 als erstes von sieben Kindern in Mainz geboren, die Eltern waren aus Sizilien eingewanderte Gastarbeiter, die in Deutschland nie richtig heimisch werden, nie die Sprache beherrschen sollten. Bis zum „Unesco Artist for Peace“, bis zum weltweit anerkannten und vielfach ausgezeichneten Fotografen, der er heute ist, war es ein weiter Weg mit vielen Kurven und Umleitungen.

Die elitäre Kunstwelt ist die seine nicht, in seinem Buch erzählt er von einem missglückten Versuch des Smalltalks auf einer Vernissage. Er komme doch sicher von den Bechers, fragten zwei Professoren und Fotografie-Experten und meinten, ob er bei Bernd und Hilla Becher ausgebildet sei, dem für seine dokumentarischen Fotos von Industriebauten bekannt gewordenen Düsseldorfer Ehepaar. Die Bechers? „Ich kenne nur Bierbecher“ kommentiert Toscano, der bei jeder Gelegenheit darauf hinweist, Autodidakt zu sein. Seine überlebensgroßen Überlebendenfotos des Projekts „Gegen das Vergessen“ zeigt er fast ausschließlich im öffentlichen Raum, in Schulen, Parks, im vergangenen Jahr vor dem Mannheimer Wasserturm und ganz am Anfang in den Fenstern der Alten Feuerwache.

„Es passt einfach hierher“

Seine jüngsten Arbeiten aber sind nun an einem für die Kunst bestimmten Ort zu sehen, im Port 25 im Jungbusch. „Es passt einfach hierher“, sagt Toscano. „Die Menschen auf den Bildern sind in Vierteln wie diesen zu Hause.“ Er selbst habe gleich um die Ecke, in der Dalbergstraße, seine erste Mannheimer Wohnung gehabt, im Erdgeschoss, mit dem Schlafzimmer zur Straße, fünf Jahre lang: „Es war laut, es war trashig, es war heruntergekommen, aber ich habe es geliebt.“ Gut 25 Jahre später habe sich das Viertel sehr verändert, sagen die Kuratorinnen Yvonne Vogel und Kim Behm und erzählen von teuren Wohnprojekten und der Vertreibung von Familien, die sich die Mieten nicht mehr leisten können. Der Port 25 sei selbst Teil der Gentrifizierung – und trotzdem versuche man, etwas für die Menschen im Viertel zu tun: durch kostenlose Workshops für Schulen und das (gern angenommene) Angebot einer jederzeit offenen Tür für Kinder und Jugendliche.

Elf Menschen hat Toscano porträtiert, Männer, Frauen, Kinder, manche lächeln, mancher Blick ist ernst, aber immer schauen sie uns unmittelbar an. Wir erfahren von ihnen, dass sie aus Mannheim und Umgebung stammen, Namen, Alter, Beruf, überhaupt Biografisches erfahren wir nicht. „Sie sollen anonym bleiben, weil jeder ausländische Name sofort mit etwas verknüpft wird“, sagt der Fotograf. Und Kuratorin Behm ergänzt: „Wer keine Geschichten und keine Namen hört, ist auf sich selbst zurückgeworfen und findet im besten Fall eine andere Ebene, eine gemeinsame Sprache mit den porträtierten Menschen.“

Die Sache mit der Staatsbürgerschaft

Luigi Toscano selbst ist übrigens italienischer Staatsbürger. Wenngleich er in Mainz geboren wurde und nie in einem anderen Land gelebt hat als in Deutschland, ist sein Aufenthalt hier nur „unbefristet geduldet“. Weil sowohl sein Vor- als auch sein Nachname in der deutschen Geburtsurkunde falsch geschrieben sind, ist es ihm bisher nicht gelungen, den deutschen Pass zu bekommen – obwohl er sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem persönlichen Gespräch um Hilfe gebeten habe. Und das, man merkt es ihm an, das macht ihm doch sehr zu schaffen. Hundertprozentig ist es eben nie weg: das Gefühl, am Ende doch nicht richtig dazuzugehören.

Die Ausstellung

Bis 14. Juni im Port 25 – Raum für Gegenwartskunst. Zur Eröffnung am Freitag, 27. März, 19 Uhr, liest Luigi Toscano aus „Kanakenkind“.