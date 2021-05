Wohl dem, der den lebenden Trainingspartner geheiratet hat. Der muss auch in den kommenden (vorerst) vier Wochen zum Beispiel beim Training der Kampfsportart Brazilian Jiu-Jitsu nicht ganz auf den Wettkampf verzichten. Andere wiederum üben nicht erst seit Montag mit ihrem Stoffbär oder einem Dummy.

Donnerstagabend. Es ist das Abschlusstraining der Frankenthaler Kampfsportschule Fight Circus in der Gymnastikhalle des Hotels Central. Der Begriff Abschlusstraining hat diesmal eine andere Dimension. Denn in den kommenden Wochen sind Amateursportler wie die Brazilian-Jiu-Jitsu-Kämpfer in der Corona-Zwangspause.

Brazilian Jiu-Jitsu ist ein auf Bodenkampf spezialisierter Kampfsport, der seine Wurzeln im japanischen Judo hat. Es geht darum, den Gegner zu kontrollieren und durch eine Hebel- oder Würgetechnik zur Aufgabe zu bringen. Der Fight Circus gehört laut eigenen Angaben einer der traditionsreichsten und bekanntesten Brazilian Jiu-Jitsu-Schulen der Welt an, der De La Riva Akademie mit Sitz in Rio de Janeiro in Brasilien.

Letztes Training vor der Zwangspause

Doch Hebel angesetzt werden am Donnerstag nicht am richtigen Gegner. Wohlgeordnet sitzen die Trainingsteilnehmer auf den Matten in der Gymnastikhalle im Hotel Central. Abstand halten ist bereits angesagt. Doch der Abstand vergrößerte sich zum Bedauern der Sportler nach dieser Übungseinheit noch weiter. Es ist das letzte Training, bevor es in die verordnete Isolation für Amateursportler geht. Seit Montag ist das gemeinsame Üben nicht mehr erlaubt. Das bedeutet, die Trainingsgruppe wird sich frühestens im Dezember zum Sport wiedersehen.

Übungsleiterin Anna Kemper (31) windet sich vorne links im Eck um ein Stück Stoff. „Schön eng Kontakt halten“, zeigt sie den Teilnehmern, wie sie sich um den imaginären Kampfpartner winden sollen. Denn das Üben am lebenden Objekt ist schon nicht mehr. Zu viel Nähe in Zeiten von Corona. Der Dummy muss als Trainingspartner an diesem Abend reichen. Anna Kemper hat dafür einen Kampfanzug mit Handtüchern ausgestopft. „Not macht erfinderisch“, sagt sie. Aber Brazillan Jiu-Jitsu sei eben nun einmal ein Sport, den man eigentlich zu zweit ausübt.

Keine Gegenwehr beim Trainingspartner

Alle sind konzentriert bei der Sache. Das Training erinnert ein wenig an eine Katze, die sich mit einer Stoffmaus beschäftigt. Das Objekt bewegt sich halt nicht. Keine Gegenwehr. Der tierische Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt. Eine aus der Trainingsgruppe, die 20-jährige Katja Kreitner, räkelt sich mit einem großen Stoffbär auf der Matte. „Der ist perfekt von der Größe her als Trainingspartner geeignet – und außerdem schön kuschelweich“, sagt sie. Und sie muss in den kommenden Wochen keinen kompletten Verzicht üben, sich an keinen neuen Partner gewöhnen. Der Bär wird auch in der häuslichen Umgebung der Sparringspartner von Katja Kreitner bleiben.

Zum Üben sind Dummys oder Stofftiere gar nicht so schlecht, da sind sich Kreitner und Kemper einig. Denn: Man kann ihnen nicht wehtun. So lasse sich gut üben, wie viel Gewicht man auf den Partner verlagern könne. Beim lebenden Partner sei man da vielleicht erst einmal zu vorsichtig. Der schmerzfreie Trainingspartner könne dagegen etwas härter rangenommen werden, ohne dass er sich beschwere. Das sei zum Einüben der Technik gar nicht so schlecht, sagt Kemper. Man könne sich bei dieser Form des Trainings sogar unter Umständen besser auf ganz bestimmte Details konzentrieren. Kreitner glaubt zudem, dass es später im richtigen Wettkampf etwas bringen kann. Das mit dem Rücksicht nehmen auf den Gegner, das Rausnehmen der Wucht, das stelle sich dann schon ein, ist sie sich sicher.

Kein Rollen während des Lockdowns

Inzwischen haben die Kampfsportler das kontaktlose Training schon fast perfektioniert, denn es ist ja schon die zweite Phase des Herunterfahrens in diesem Jahr. Das richtige Training ist dann von der Anstrengung doch etwas intensiver. Und das Rollen, wie die Kampfsportler das Üben mit dem Partner nennen, fällt eben derzeit bei fast allen komplett weg.

Es sei denn, man hat den Trainingspartner geheiratet, so wie Anna Kemper. Bei ihr wird im November das Wohnzimmer zur Trainingshalle. Trotzdem bedauert sie die Abstinenz von der richtigen Trainingshalle. Denn sie befindet sich nach eigenen Aussagen gerade in einem Hoch. Sie hofft, in den kommenden Wochen so wenig wie möglich von ihrer Fitness einzubüßen.

Trainingsempfehlungen für die Auszeit

Bei allen anderen komme es darauf an, wie sie am Ball bleiben. „Um nicht zu viel von ihrer Fitness einzubüßen, bekommen die Kampfsportler Empfehlungen mit in die Auszeit. Ob sie sich daran halten, das bleibt jedem überlassen. Wenn nicht, dann schmerzt es erst einmal beim Wiedereinstieg besonders“, weiß Daniel Brdar (40). Denn in der ersten Auszeit im Frühjahr war er nach eigenen Angaben ein bisschen faul. Das hat er in den ersten Trainingseinheiten danach zu spüren bekommen.

Deshalb hat er sich nun fest vorgenommen, auch alleine mehr zu machen. Dass dies nicht leicht wird, weiß er ebenfalls. „In der Gruppe ist man einfach motivierter. Da läuft es besser.“ Für Brdar fehlte schon im Training mit dem Dummy was. Doch auch er räumt ein, dass in dieser Form des Trainings die Gewichtsverteilung auf den Gegner ganz gut eingeübt werden könne. Trotzdem sei das richtige Sparring so nicht zu ersetzen. „Da fehlt der Widerstand. Ich bin danach nicht ganz so kaputt. Es ist alles schon ein bisschen ungewöhnlich.“

Doch die Resonanz auf das kontaktlose Üben im Fight Circus war laut Kemper sehr gut. „Unsere Kurse waren alle schnell voll.“ Neben dem Einüben der Technik wurden noch Kraft und Ausdauer trainiert. Allerdings alles im Eiltempo. Denn die Stunde hatte nur noch 40 Minuten. Der Rest der Zeit ging drauf, um die Matten zu desinfizieren für die nächste Gruppe.