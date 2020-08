Die monatliche Nettokaltmiete für Wohnungen aller Größen auf dem freien Markt in Frankenthal ist in den vergangenen zwei Jahren im Schnitt um rund drei Prozent gestiegen. Das ist das Ergebnis der Fortschreibung des 2018 neu erstellten qualifizierten Mietspiegels. Die aktualisierte Fassung ist nach Angaben der Verwaltung ab sofort als pdf-Datei auf der Internetseite der Stadt unter www.frankenthal.de/mietspiegel abrufbar. Ein gedrucktes Exemplar sei auf Anfrage beim städtischen Bereich Gebäude und Grundstücke erhältlich. Kontakt: E-Mail markus.huetter@frankenthal.de, Telefon 06233 89-427. Der Mietspiegel gibt Auskunft über die ortsübliche Vergleichsmiete in verschiedenen Kategorien. Abgebildet werden Wohnungen von 30 bis 140 Quadratmeter Größe. Datengrundlage des qualifizierten Mietspiegels 2018 war eine Befragung von Vermietern und Mietern. Damals wurden 6400 Fragebogen verschickt. „Die Gesamtrücklaufquote lag mit 10,2 Prozent im Rahmen der Quoten, die bei der Mietspiegelerhebung in anderen Städten erreicht wurden“, erinnert die Stadt. An dem Projekt beteiligt waren Vertreter der Baugesellschaft Frankenthal, des Haus-, Wohnung- und Grundeigentümervereins Frankenthal, Grünstadt und Umgebung, des Mietervereins Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie der Stadt Frankenthal.