Der Musiker und Entertainer Kalli Koppold tourt derzeit durch den Rhein-Pfalz-Kreis, um Konzerte in Seniorenheimen zu geben. Termine für Auftritte, die vom Kulturbüro des Kreises organisiert und von der Stiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz finanziert werden, können noch vereinbart werden.

Laut Mitteilung der Sparkasse Vorderpfalz wird der Künstler in Seniorenheimen des Rhein-Pfalz-Kreises unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln etwa halbstündige Konzerte geben. Erste Termine stehen bereits fest. Das Kreditinstitut will so „in dieser schwierigen Zeit für ein wenig Abwechslung, Freude und gute Laune im Corona-Alltag sorgen“, wird Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung, zitiert.

Zum Künstler teilt die Sparkasse Vorderpfalz mit: Karl (Kalli) Koppold ist Komponist, Texter, Sänger, Entertainer und Moderator. Zu seinem Repertoire gehören deutsche Schlager, Oldies und Evergreens sowie internationale Titel aus Rock und Pop. Seinen ersten TV-Auftritt hatte er 2012 in der Sendung „Immer wieder sonntags“ mit seinem Hit „Schön wie eine Rose“.

Noch Fragen?

Das Kulturbüro des Rhein-Pfalz-Kreises, das die Konzertreihe mit Kalli Koppold organisiert, bittet Seniorenheime bei Interesse um Terminvereinbarung entweder telefonisch unter der Nummer 0621 5909-3520 oder per E-Mail an paul.platz@kv-rpk.de.