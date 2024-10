Im Kalender der Sparkasse Rhein-Haardt sollen in diesem Jahr außergewöhnliche Impressionen, Naturfarbspiele, faszinierende Lichtstimmungen sowie der Rhythmus der Natur im Fokus stehen. Das hat die Sparkasse Rhein-Haardt mitgeteilt. Es war somit die Aufgabe der Fotografen Gregor Beck, Jochen Heim, Melanie Hubach, Thomas Schimmele, Inge Weber, Hans-Ulrich Weidhaas und Helmut Ziegler, die Faszination der Region im besonderen Licht einzufangen. Das Titelbild trägt den Namen „Sonnenaufgang über den Haardter Weinbergen“ und wurde von Jochen Heim geschossen. Das gezeigte Bild ist von Melanie Hubach, die mit „Der Herbst in seinen schönsten Farben“ und „Schönes Licht auf dem Trullo bei Forst“ zwei Bilder eingebracht hat. Die Motive finden sich im Sparkassen-Kalender 2025, der als traditionelles Geschenk zum Weltspartag herausgegeben wird. Dieserist am 30. Oktober.