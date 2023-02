Wie stark werden die Wehen sein – und halte ich den Schmerz aus? Wann sollte ich ins Krankenhaus gehen? Ist ein geplanter Kaiserschnitt empfehlenswert? Die Geburt eines Kindes ist mit Vorfreude, aber auch Fragen und Ängsten verbunden. Die RHEINPFALZ-Sprechstunde am 13. Februar gibt Rat.

Knapp 400 Neugeborene kommen jedes Jahr unter der Obhut von Chefarzt Marc Sütterlin und seinem Team in der Stadtklinik Frankenthal zur Welt. Dass dabei häufig einiges anders läuft, als im Vorfeld gedacht, weiß auch der erfahrene Oberarzt Christian Reffert. Aus etlichen Vorgesprächen und Kreißsaalführungen, die laut Webseite der Klinik derzeit wieder alle 14 Tage stattfinden, kennt er die Fragen, die junge Eltern beschäftigen. Eine wichtige kann er im Grunde kaum beantworten: Wann ist der richtige Zeitpunkt, zur Geburt in die Klinik zu kommen? Gerade bei Erstgebärenden sagt er, gebe es kein „zu früh“. „Bei Fehlalarm geht die Frau einfach wieder nach Hause“, sagt Reffert. Blutungen, Blasensprung und regelmäßige Wehen etwa alle fünf Minuten seien aber auf jeden Fall Anlass, sich auf den Weg in die Elsa-Brändström-Straße zu machen, sagt Chefarzt Sütterlin.

Damit die Geburt dann möglichst ungestört von Formalitäten verlaufen kann, empfehlen die Mediziner, sich etwa vier bis sechs Wochen vor dem errechneten Termin in der Stadtklinik anzumelden. So könnten bereits eine Patientenakte mit den wichtigsten Daten angelegt und Vorerkrankungen besprochen werden. Gerade bei erwartbaren Komplikationen sei dieser Termin dringend angeraten. Wünsche rund um die Geburt, etwa eine Entbindung in der Wanne und die Unterbringung in einem der beiden Familienzimmer, sowie Absprachen zu Begleitpersonen könnten im Vorfeld in aller Ruhe geklärt werden. Verpflichtend ist eine Anmeldung jedoch nicht.

Besuch eingeschränkt

Etliche Rückfragen gebe es zu den geltenden Corona-Regeln. Noch bis mindestens Anfang März ist das Besuchsrecht laut Sütterlin beschränkt auf eine Person pro Tag für maximal eine Stunde. Dazu muss ein aktueller Schnelltest nachgewiesen und eine FFP2-Maske getragen werden. Kleinere Kinder sind nicht als Besucher erlaubt.

Eine Begleitperson kann übrigens auch beim Kaiserschnitt dabei sein, wie die Gynäkologen betonen. „Die Familienorientierung hat insgesamt in den zurückliegenden Jahrzehnten zugenommen“, sagt Sütterlin und nennt unter anderem das „Rooming-in“, also den Umstand, dass die Neugeborenen im Zimmer der Mutter untergebracht sind, als Beispiel. Viele junge Eltern verbringen nach seiner Erfahrung zwei bis drei Nächte auf der Station. Nach 48 Stunden kommt dann ein Kinderarzt zur Vorsorgeuntersuchung U2 in die Stadtklinik. Ambulante Geburten, bei denen die Mütter nach etwa sechs Stunden entlassen werden, sind jedoch ebenfalls möglich.

Etwa ein Drittel der Geburten in der Stadtklinik erfolgen laut Reffert per Kaiserschnitt. Gründe dafür können beispielsweise eine ungünstige Lage des Babys, gesundheitliche Probleme bei Mutter und Kind oder eine Plazentaablösung sein. Mehrlingsgeburten und Frühgeburten werden in Frankenthal nicht aufgenommen, weil ein entsprechendes medizinisches Versorgungsangebot fehlt. Die wenigsten Operationen seien sogenannte „Kaiserschnitte auf Wunsch“, sagt Reffert. Zwar sei die Geburt selbst durch eine regionale Betäubung schmerzfrei, die Wunde in der Bauchdecke brauche allerdings danach häufig eine längere Heilungszeit. Bei einer spontanen Geburt ohne größere Verletzungen seien die Frauen meist schneller wieder fit und schmerzfrei, sagt Sütterlin.

Wunsch nach selbstbestimmter Geburt

Sollte der Schmerz bei einer spontanen Geburt schwer aushaltbar sein, gebe es Möglichkeiten der Linderung, treten die beiden Ärzte Ängsten entgegen. Das fange mit einer entspannten, sicheren Atmosphäre oder einem Bad an. Man achte deshalb auf eine kleine Besetzung mit einer Hebamme und einen minimalen Einsatz von Technik im Kreißsaal. Oberarzt und Anästhesie seien jedoch jederzeit und rund um die Uhr verfügbar. Bekannteste medikamentöse Schmerztherapie ist die Periduralanästhesie, kurz PDA, bei der ein Anästhesiemittel in den unteren Rücken verabreicht wird. Die Zufuhr könne heute sogar bei Bedarf von der Schwangeren selbst gesteuert werden, sagt der Chefarzt der Geburtshilfe.

Wie die Gesellschaft insgesamt werde auch das Bild in der Geburtshilfe immer bunter. Alleinerziehenden Mütter, Frauen in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, ja, sogar einen Mann, der im Körper einer Frau geboren wurde, haben Sütterlin und sein Team schon betreut. Sie wissen: „Frauen wollen heute möglichst selbstbestimmt gebären.“

Termin

RHEINPFALZ-Sprechstunde zu Fragen rund um die Geburt am Montag, 13. Februar, 16 bis 17.30 Uhr. Marc Sütterlin und Christian Reffert von der Stadtklinik Frankenthal sind in dieser Zeit unter den beiden Telefonnummern 06233 315118 und 315141 erreichbar.