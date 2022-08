Für Empörung und Unverständnis sorgen Baumpflegearbeiten an der Frankenstraße entlang des Kunstrasenplatzes. Die Kronen der Bäume dort wurden radikal gestutzt, im Geäst hätten sich einige bewohnte Vogelnester befunden, die auf den Boden geworfen worden seien, informiert Markus Simon, zweiter Vorstand der DJK Schwarz-Weiß, der den Rückschnitt nach seinem Urlaub vor einigen Tagen entdeckte. Simon fordert eine Erklärung und verweist auf die Brutzeit, in der solche Arbeiten nur sehr eingeschränkt zulässig sind, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage bestätigt. Von 1. März bis 30. September sind laut Bundesnaturschutzgesetz nur schonende Form- und Pflegeschnitte sowie Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherheit unter Einhaltung des Artenschutzes erlaubt. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Ob das im aktuellen Fall so ist, prüfe die zuständige Untere Naturschutzbehörde.

Eigentümer der Fläche, auf der die Arbeiten stattfanden, ist der Bezirksverband Pfalz. Dort verweist man auf Anfrage auf die Verkehrssicherheit zur Straße und zum Sportplatz des Pfalzinstituts (PIH) hin, die den Rückschnitt unbedingt erforderlich gemacht habe. Die Kontrollen, die Handlungsbedarf ergaben, hätten bereits im Februar und im Juli stattgefunden. Man habe eine ausgewiesene Fachfirma beauftragt, die auch in Fragen des Artenschutzes versiert sei. Diese habe den Rückschnitt bewusst in der Ferienzeit erledigt, wenn keine Kinder in der Nähe sind. „Schließlich ist auch die Hauptbrutzeit beendet, sodass die Firma mit Sicherheit darauf geachtet hat, dass keine Vögel Schaden nehmen“, heißt es in einer Stellungnahme. Anders als der Bezirksverband mitteilt, gab es laut Verwaltung vorab keine offizielle Information an die Stadt. Die Arbeiten hätten im Vorfeld ausführlicher geprüft werden können.