Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auffällig häufig wurden in den vergangenen Wochen in Kleingartenanlagen in Frankenthal Häuschen aufgebrochen. Die Diebe hatten es in erster Linie auf Elektrokabel – offenbar wegen des wertvollen Kupfers – abgesehen. Die Geschädigten machen sich Sorgen, bei der Polizei sind die Ermittlungen in vollem Gange.

„In einer Nacht wurde in 16 Gartenhäuschen in der Anlage Rosengarten eingebrochen“, informiert Jochen Wingerter, Vorsitzender des Stadtverbandes der Kleingärtner, im