Auf Elektrokabel hatten es Diebe laut Polizei am Wochenende in der Kleingartenanlage an der Philipp-Best-Straße abgesehen. Dort wurden zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, sechs Gartenhäuser aufgebrochen. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Es ist allein im Februar der dritte Fall. Anfang des Monats wurden aus mehreren Lauben der Kleingartenanlage im Ormsheimer Weg Verlängerungskabel und Kabeltrommeln im Wert von 5000 Euro gestohlen. Vor gut einer Woche hatten sich Einbrecher an mehreren Häuschen in der Kleingartenanlage am Sauweideweg zu schaffen gemacht. Auch hier wurden laut Polizei hauptsächlich Elektrokabel mitgenommen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.