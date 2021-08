25 Jahre Kulturschock, 25 Jahre Lebenserfahrung im Land der Dichter und Klempner – so umschreibt der Kabarettist Alfons sein Programm „Le Best Of“. Mit seinen „besten Geschichten, Texten, Reportagen“ und der Erkenntnis, „es gibt Dinge, die wird man nie verstehen“ gastierte der Franzose am Donnerstagabend im Wormser Theater.

Alfons – das ist der Reporter mit orangefarbener Trainingsjacke, Puschelmikrofon, liebenswertem französischem Akzent und etwas zu viel Gel in den Haaren. Verkörpert wird Alfons von dem Pariser Emmanuel Peterfalvi. Für seine Kunstfigur, die laut Jury „mit kindlicher Neugier auch die abgelegensten Gefilde des deutschen Wesens erforscht“, wurde der „mediale Eulenspiegel“ in diesem Jahr mit dem Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kleinkunst ausgezeichnet. Der Preis wird seit 1972 jährlich vom Unterhaus Mainz verliehen.

In seinem Bühnenprogramm „Le Best Of“ erzählt Alfons nicht nur kuriose Geschichten aus aller Welt, sondern zeigt auch immer wieder die Unterschiede zwischen Franzosen und Deutschen auf. Sein erster Fauxpas in Deutschland: bei Rot über die Fußgängerampel zu gehen. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, beobachtet ihn dabei auch noch ein Kind. Der aufgebrachte Vater nimmt sofort seine Zigarette aus dem Mund, trinkt noch einen Schluck Bier und maßregelt Alfons sogleich als schlechtes Vorbild.

Schummeln auf deutsche Art und Weise

Alfons Blick geht aber über seinen persönlichen Tellerrand hinaus und beschäftigt sich mit größeren Themen. So bewundert er auf ironische Art und Weise, wie deutsch doch beim Diesel-Skandal von VW betrogen wurde. Mittels einer eigens entwickelten Software habe man hier geschummelt. „In Frankreich hätte man einfach den Prüfer bestochen“, hält der Pariser lässig entgegen.

Zu seinen gesellschaftskritischen Themen zählen auch der Berliner Flughafen, französische Atomkraftwerke, deutsche Bürokratie, der Brexit und natürlich der Corona-Lockdown. All das prangert der Franzose aber nicht direkt an. Vielmehr verpackt er die Botschaften immer wieder gekonnt in kleine Anekdoten rund um die Themen. Da ist mal von selbst geschriebenen Ausnahmeformularen die Rede, um während des Lockdowns auf französische Straßen zu dürfen, oder von der Absurdität, eine Demonstration in Deutschland erst behördlich anmelden zu müssen.

Im Visier: komische Situationen

Doch Alfons berichtet nicht nur über kritische Themen. Ihn interessiert die ganze Welt. Und das gibt er auch an die Zuschauer weiter. So erzählt er während der 90-minütigen Vorstellung von der enormen Leistung afrikanischer Ratten, die Landminen aufspüren und dafür Bananen und einen Orden bekommen – „was ihnen lieber ist, liegt auf der Hand“. Auch den „längsten und wohl langweiligsten Film aller Zeiten“ von dem Engländer Charlie Lyne thematisiert Alfons. Der über zehn Stunden andauernde Streifen zeige eine weiße Wand. Und warum? Alfons hat die Antwort: „Um die englische Zensurbehörde zu ärgern, die sich den Film in voller Länge anschauen muss“.

Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch eingestreute kurze Filmbeiträge. In diesen Reportagen ist Alfons beispielsweise zu Gast bei einer Schamanin, die geistig in seinen Körper reist, oder bei einem Schützenfest im Harz. Die Komik entsteht dabei durch die schrulligen Situationen sowie der Interaktion zwischen den Beteiligten und Alfons.

Ziel seiner Witze sind dabei jedoch nicht einzelne Personen, sondern komische Ereignisse, wie etwa ein verirrter Schützenzug. Und genau das macht den deutsch-französischen Kabarettisten so sympathisch.

Unterhaltsamer Kulturaustausch

Das Bühnenprogramm „Le Best Of“ von Alfons kann als das Beste aus aller Welt angesehen werden. Der Künstler schafft es, durch seine gemütliche Art bei seinen Auftritten schnell eine freundschaftliche Atmosphäre zu erzeugen. So sorgt er mit seinem französischen Blick auf die Dinge für einen unterhaltsamen deutsch-französischen Kulturaustausch. Alfons macht an diesem Abend im Wormser Theater aber vor allem klar, dass man auch in diesen Zeiten nicht auf Kulturveranstaltungen verzichten möchte.