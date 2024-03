Um Künstliche Intelligenz (KI) geht es in einem Online-Seminar der städtischen Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung und Tourismus am Dienstag, 12. März, um 14 Uhr. Wie die Stadt mitteilt, gibt es für den Workshop zum Thema „KI-Readiness“ noch freie Plätze. Behandelt werden folgende Fragen: Was ist KI? Wie erreicht man KI? Und wie gestaltet sich der Weg zum Einsatz von KI? Außerdem gibt es Praxistipps. Die Teilnahme ist kostenlos, Interessierte können sich im Netz unter www.frankenthal.de/wifoe-workshopsanmelden. Dort finden sich auch weitere Seminarangebote der städtischen Wirtschaftsförderung.