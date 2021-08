Die Corona-Pandemie schränkt Kunstschaffende stark ein. Doch es gibt Künstler, die daraus neue Inspiration schöpfen, an Wettbewerben teilnehmen und erfolgreich sind. Wie die Frankenthalerin Karin Klomann.

Gegen über 100 Konkurrenten hat sich die Frankenthaler Malerin im Wettbewerb durchgesetzt. 138 Arbeiten zum Thema „Frauen in Staat und Gesellschaft“ waren bei der Frauen Union, einer politischen Gruppe der CDU, in Bad Zwischenahn bei Oldenburg eingegangen. 18 – darunter auch Klomanns Gemälde – schafften es ins Finale.

Manche Künstlerinnen zeigen Frauen in sinnlichen und verletzlichen Positionen, andere haben sich für das Motiv der starken und intelligenten Frau entschieden. Klomann hat sich mit dem Thema körperliche Gewalt auseinandergesetzt. In „Broken“ legt die sitzende Frau im Bild (80x60cm, Acryl und Seidenpapier auf Leinwand) schützend und abwehrend die Hand auf ihren Kopf.

Wanderausstellung abgesagt

Die Gewalt hat bereits sichtlich Spuren an ihrem nackten Körper hinterlassen, die Klomann in blutigem Rot festhält. Die Frau wirkt zerbrechlich – auch auf psychischer Ebene, wie Klomann im Gespräch mit der RHEINPFALZ betont: „Ich wollte zeigen, dass die Frau körperlich und geistig zerbricht.“ Das Vertrauen in andere und die Unversehrtheit der Seele seien gebrochen worden.

Unter die ersten Drei hat es Klomann damit nicht geschafft. Trotzdem sei sie „zufrieden“, überhaupt von der Jury ausgewählt worden zu sein. Für die 18 Werke im Finale sei eine Wanderausstellung angedacht gewesen, erzählt sie. Doch wegen der Corona-Pandemie habe sie abgesagt werden müssen. „Corona ist für uns Künstler zwangsläufig eine Pause“, sagt die Frankenthalerin, „durch die wir uns durchbeißen müssen.“

Wieder ins Atelier

Terminarbeiten und Ausstellungen seien weggefallen, auch das künstlerische Schaffen habe sich für sie in diesem Jahr – nicht zuletzt wegen privater Verpflichtungen – anders gestaltet als geplant. Viel zum Malen gekommen sei sie in den vergangenen Monaten deshalb nicht. „Aber jetzt habe ich wieder Ideen und gehe ins Atelier“, sagt Klomann. „So ganz ohne geht es dann doch nicht.“ Die Pandemie habe zumindest etwas Gutes gebracht: „Der Druck ist weg, ich bin jetzt viel am Ausprobieren“, so die Künstlerin.

Fürs kommende Jahr will Klomann aber noch nichts planen. „Ich habe zwar Vorstellungen, aber besonders mit Blick auf die aktuell steigenden Corona-Fallzahlen hängt man ja in der Luft“, sagt sie. „Man kann nichts mehr unbekümmert machen.“ Wer weiß schon, ob Anfang 2021 Ausstellungen stattfinden können?

Bis dahin wird Klomann wohl weiter ausprobieren und zumindest ein wenig Zeit im Atelier verbringen – und vielleicht die nächsten Wettbewerbe abwarten.