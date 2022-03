Der Künstler Martin Lersch schenkt der Stadt Worms zwei kolorierte Zeichnungen aus seinem Zyklus, bei dem er Bilder vom Luther-Denkmal mit anderen Bildzitaten in Bezug setzt.

Unter dem Titel „Zeichen – Denkmal – DenkLutherMal. Hier stehe ich, ich kann auch anders...“ zeigte die Stadtbibliothek in Worms im Haus zur Münze im vergangenen Jahr anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Reichtags in Worms 152 21 Gemälde und kolorierte Zeichnungen, die der renommierte niederrheinische Maler und Zeichner Martin Lersch für diese Ausstellung angefertigt hatte.

In dem Zyklus konfrontiert Lersch, 1954 in Mönchengladbach geboren, die Bronzeplastiken oder -reliefs des 1868 enthüllten Wormser Lutherdenkmals mit Figuren aus bekannten Werken aus 2000 Jahren Kunstgeschichte: Beginnend mit der „Flora mit dem Füllhorn“, ein pompejanisches Wandgemälde aus der Villa Arianna in Stabiae, die Lersch mit der Stadtpersonifikation „Die bekennende Augsburg“ des Lutherdenkmals „konfrontiert“.

Paraphrasierende Bildzitate und isolierte Figuren aus berühmten Gemälden: Das ist ein Thema, dem sich Martin Lersch seit vielen Jahren in Zeichnungen und Gemälden immer wieder widmet.

Luther und Van Gogh

Nun schenkt der Künstler Martin Lersch der Stadt Worms zwei kolorierte Zeichnungen (70 mal 50 Zentimeter) aus diesem Zyklus.

Zum einen ist das eine Zeichnung mit Luther im Talar, nachgestaltet der zentralen Bronzestatue des Wormser Denkmals von Ernst Rietschel, neben dem eleganten Herrn, der seinen Mantel über dem Arm trägt, aus dem Gemälde „Hotel Lobby“ (1943, Indianapolis Museum of Art) des New Yorker Künstlers Edward Hopper (1882-1967).

Zum anderen wird das Gipsmodell „Luther im Mönchsgewand“ (1858, Skulpturensammlung des Staatlichen Kunstsammlungen Dresden) von Ernst Rietschel (der nicht ausgeführte Alternativentwurf für die Lutherstatue) mit dem wandernden Maler aus Vincent van Goghs Gemälde „Der Maler auf dem Weg nach Tarascon“ (1888, im Krieg zerstört beim Brand des Kaiser-Friedrich Museums in Magdeburg) verbunden. Wie bei van Goghs Maler mit der Malermappe unter dem Arm, handelt es sich bei dem Anzugträger aus dem Hopper-Gemälde vermutlich um ein Selbstbildnis – Hopper (ikonisch wie in einem Film-Still, mit seiner neben ihm sitzenden Frau) bei der Durchreise vor einer anonym wirkenden Hotelrezeption auf einer seiner zahlreichen Fahrten durch die USA.

Mehr Graphiken zum Denkmal

Die beiden Zeichnungen wurden jetzt im Bestand des Stadtarchivs verzeichnet und werden dort zusammen mit anderen Graphiken zum Lutherdenkmal in der Graphischen Abteilung aufbewahrt. Dort findet man zum Beispiel auch den bekannten Holzstich des Lutherdenkmals nach einer Zeichnung des Dresdner Akademieprofessors Julius Hübner (1806-1882), der ab 1860 vom Denkmal-Bauverein zur Finanzierung des Denkmals in einer Auflage von 60.000 Exemplaren verkauft wurde. Zu dieser Sammlung des Stadtarchivs gehören unter anderem auch eine Kollektion graphischer Veduten zum Wormser Dom sowie Holzschnitte und Kupferstiche vor allem aus illustrierten Büchern des 15./16. Jahrhunderts, die aus der Sammlung des Journalisten und Wormser Heimatforschers Carl J. H. Villinger (1905-1977) stammen.