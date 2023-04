Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Werke von Harald-Alexander Klimek sind im Herbst 2021 im Strieffler-Haus der Künste in Landau zu sehen. Nach Angaben des Frankenthaler Malers, Zeichners und Grafikers wird es die einzige Ausstellung sein, die er in den kommenden beiden Jahren in der Region ausrichtet.

„Das wird eine Kabinettsausstellung“, sagt Klimek im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Zu sehen sei vom 19. September bis 21. November 2021 ein repräsentativer Ausschnitt seines Werks, das Zeichnungen,