Im Lambsheimer Jugendzentrum kann jetzt zur Freude der jungen Besucher gekocht werden. Die Gemeinde hat von einem Stiftungsgründer eine große und hochwertige Küche geerbt.

Besser hätte es für Lambsheim nicht laufen können. Obwohl knapp bei Kasse hat die Ortsgemeinde in ihren Haushalt 15.000 Euro eingestellt, um das Jugendzentrum in der Junkergasse mit einer Küche auszustatten. Denn gemeinsames Kochen und Backen steht bei den Teilnehmern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) hoch im Kurs. Die Ausgabe hat sich erübrigt, denn die Angehörigen des kürzlich verstorbenen Heinrich Schaefer haben der Gemeinde aus dessen Wohnhaus die Küchenmöbel vermacht. Nur die Arbeit des Bauhofs und das, was zum Einbau nötig war, muss aus der Gemeindekasse bezahlt werden. Die Spende klingt erst mal nicht nach einer großen Sache, aber mit dieser Wiederverwertung sind Emotionen, eine Benefizbotschaft und ein kommunalpolitisches Kalkül verbunden.

Da ist zum einen das Ehepaar Schaefer, dem bei der kleinen Feier zur Inbetriebnahme die Augen feucht werden. Was im Nebengebäude des Meckenheimerschen Schlosses in der Junkergasse 1 mit tischlerischer Sorgfalt seinen Platz gefunden hat, scheint wie gemacht für den anheimelnden Raum im Dachgeschoss. „Diese Küche hat meine Schwiegermutter geliebt und sorgsam gepflegt“, sagt Véronique Schaefer. Und an dem großen Esstisch mit gepolsterten Bänken und Stühlen habe sich viel vom Leben der Lambsheimer Familie abgespielt. „Daran haben wir immer gesessen, wenn alle da waren“, sagt Schaefer. „Und in dieser Art wird die Küche jetzt hier genutzt.“

Spende passt zum Stiftungszweck

Ihr Mann Burkhard Schaefer ist ebenfalls gerührt: „Ich bin froh, das weitergeben zu können, und noch dazu ganz im Sinne meiner Eltern und ihrer Stiftung.“ Heinrich Schaefer gründete 2017 die Lambsheimer Bürgerstiftung, zu deren Zweck ganz besonders die Förderung von Kindern und Jugendlichen zählt. Sie hat für die Ortsgemeinde eine große Bedeutung (wir berichteten am 1. April).

Glücklich sind auch die beiden Jugendpflegerinnen Sabine Feickert und Angelina Huber, die im Lambsheimer Jugendtreff möglichst das anbieten wollen, was die jetzigen Kinder und späteren Jugendlichen brauchen und suchen. Dazu gehörten auf jeden Fall Aktivitäten in der Küche. Die Acht- bis 13-Jährigen entscheiden laut Feickert selbst, was sie kochen oder backen wollen, dann kaufen sie ein, bereiten alles zu und verspeisen es gemeinsam am großen Tisch. Bei der Einweihungsfeier sind keine Kinder dabei, aber auf der Arbeitsplatte steht ihr selbst gebackener Kuchen. Feickert und Huber sind sich mit dem für die OKJA zuständigen Fachbereichsleiter Thomas Bauer einig: So eine tolle Küche hat kein anderer Jugendtreff in der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim.

Zwei Fachkräfte betreuen vier Treffs

Für Barbara Eisenbarth-Wahl und Klaus-Peter Spohn-Logé ist die Aufwertung des Jugendtreffs auch ein Signal an den Verbandsgemeinderat. Die Ortsbürgermeisterin (CDU) und ihr Stellvertreter (Grüne) wollen, dass die offene Jugendarbeit in Lambsheim und der VG aufblüht. Vor allem Spohn-Logé kämpft seit Jahren darum, dass im VG-Haushalt die 3,5 Stellen berücksichtigt werden, die in einem Konzept stehen, das für den Zuschussgeber, das Kreisjugendamt, erstellt wurde. Sabine Feickert und Angelina Huber teilen sich im Moment auf 1,7 Stellen die Betreuung der vier Jugendtreffs in der VG. Zu mehr Personal in der Jugendsozialarbeit würden sie nicht Nein sagen.

Die Aufgabe fällt in den Geschäftsbereich des VG-Beigeordneten Walter Lohse (FWG). Er ist ebenfalls zur Kücheneinweihung gekommen und erinnert an die jüngste Debatte im VG-Rat. Sie endete mit dem Kompromiss, dass zum 1. Januar 2027 eine halbe Jugendpflegerstelle zusätzlich besetzt wird. „Es wurde ein Arbeitskreis für die Offene Kinder- und Jugendarbeit gegründet“, sagt Lohse, „und der hat auch schon eine Stellungnahme abgegeben. Das alles muss aber noch diskutiert werden.“ Fachbereichsleiter Thomas Bauer, der als Heranwachsender selbst Nutzer des Lambsheimer Jugendzentrums war, plädiert dafür, „den örtlichen Vertretern immer wieder sichtbar zu machen, wie wichtig die Jugendtreffs sind“.

Öffnungszeiten

Das Lambsheimer Jugendzentrum, Junkergasse 1, ist montags und freitags von 15 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

