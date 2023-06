Wegen Körperverletzung muss sich ein 27-jähriger Frankenthaler am Montag, 12. Juni, vor dem Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, auf einer Silvesterparty einer Frau ohne rechtfertigenden Grund zwei Mal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen zu haben, weil diese keine intime Beziehung mit dem 27-Jährigen eingehen wollte. Die Geschädigte habe unter anderem eine blutende Platzwunde an der Unterlippe erlitten, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts. Die Verhandlung beginnt um 11.30 Uhr im Saal 13.