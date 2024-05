Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In seiner Wahlheimat Ludwigshafen betreibt Céphas Bansah seit Jahrzehnten eine Autowerkstatt. Zu Hause in Ghana wird er als König verehrt. Das hat den mittlerweile 75-Jährigen in der Pfalz berühmt gemacht. Am 22. Juni ist er in Frankenthal beim Afrika-Festival in Semiras Hofgarten zu Gast. Der König liest dort aus seiner 2018 erschienenen Biografie.

Gefühlt wurde es in den letzten Jahren ein wenig ruhiger um Togbui Ngoryifia Céphas Kos Bansah, kurz Céphas Bansah, König über Hohoe Gbi Traditional Ghana und mittlerweile