Polizeibeamte aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben bei einem Zugriff am Montagnachmittag in einer Wohnung im Neubaugebiet Alte Landwirtschaftsschule einen Frankenthaler festgenommen. Hintergrund des Einsatzes, an dem nach RHEINPFALZ-Informationen Spezialkräfte beteiligt waren, ist ein Haftbefehl des Amtsgerichts Köln gegen den Mann. Der Vorwurf nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Köln: Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Nähere Informationen zur Person und zum Alter des Beschuldigten und zu den ihm angelasteten Taten gab die Behörde mit Hinweis auf den „Schutz der laufenden Ermittlungen und zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten Verfahrensbeteiligter“ nicht preis. Die Tatsache, dass das Verfahren von der in Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) geführt wird, weist darauf hin, dass es um mögliche Straftaten im Zusammenhang mit Aktivitäten im Internet gehen dürfte. Die ZAC hat in der Vergangenheit mehrfach mit großem Aufwand auch bundesweite Einsätze gegen Kinderpornografie koordiniert – zuletzt im September 2020.