Dass es immer weniger inhabergeführte Fachgeschäfte gibt, die guten Service und Beratung bieten, wird häufig beklagt. Gerade für diese Eigenschaften hat Sabine Köbel mit ihrer Firma für Hörakustik, die auch eine Filiale in der Frankenthaler Schlossergasse betreibt, einen Preis bekommen.

Sabine Köbel hat einen Grund zum Feiern: Mit der Auszeichnung zum „1a-Hörakustiker“ werden dem Unternehmen ein „exzellenter Kundenservice, hohe Beratungsqualität und freundliche Mitarbeitende“ bescheinigt. Vergeben hat die Auszeichnung der Verlag „markt intern“, nach eigenen Angaben Europas größter Brancheninformationsdienst. Ausgewertet worden seien dazu Urteile von Kunden, die nach dem Besuch in Köbels Unternehmen abgegeben und per Unterschrift beglaubigt wurden.

„Der Preis ist eine schöne Belohnung für die Arbeit, die wir uns machen. Es freut uns, dass die Kunden das honorieren“, sagt die 59-jährige Firmenchefin im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Verdient hätten sich das nicht zuletzt die Mitarbeiter. In der Filiale in der Ludwigshafener Pfingstweide und in den beiden Häusern in Frankenthal und Maxdorf werden 18 Mitarbeiter beschäftigt, davon sind 16 Frauen und nur zwei Männer. Viele arbeiten in Teilzeit, so Köbel.

Sie hat auch eine Neuigkeit parat: Eine weitere Filiale für Hörakustik werde sie nach der Fertigstellung im neuen Ärztehaus in Oppau eröffnen. Im Januar 2024 soll es soweit sein. Mit der vierten Filiale werde sie einen Schritt in Richtung Ludwigshafen machen. Doch für ein Geschäft in der dortigen Innenstadt gebe es keine konkreten Pläne, berichtet Köbel.

Seit 30 Jahren in Frankenthal

Den Beruf der Hörgeräteakustikerin habe sie von Grund auf gelernt und 1983 ihre Ausbildung in Ludwigshafen begonnen. Ein sozialer Beruf, Menschen helfen zu wollen, sei ihr Ding, wie sie erzählt. Sie habe die Hörakustik gewählt und sei „hängengeblieben“. „Es ist abwechslungsreich. Jeder Mensch ist anders und braucht andere Lösungen, das erfordert Kreativität“, betont die Expertin.

Nach der Meisterprüfung 1992 habe sie ihr erstes eigenes Geschäft in Frankenthal eröffnet. Dieses habe vor Kurzem sein 30. Jubiläum gefeiert, sagt die 59-Jährige, die in Lambsheim wohnt. 1997 kam eine Filiale in Maxdorf, 2010 ein Geschäft im Gesundheitszentrum in der Pfingstweide hinzu. Der Bedarf sei da. „Jeder sechste Mensch in Deutschland hört schlecht“, berichtet Köbel.

Zum großen Teil sei das eine Alterserscheinung. Aber Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit sei auch die häufigste angeborene Behinderung bei Kindern. Hier gebe es Implantate, die aber Training des Gehirns erforderten. In ihren Filialen betreut würden nur wenige Gehörlose, die dazu eher in Kliniken gingen. Der Großteil ihrer Kunden sei schwerhörig, stellt sie fest. Sie schätze, dass insgesamt an den drei Standorten rund 4700, in die Filiale Pfingstweide allein rund 1000 Kunden kommen.

Wichtig sei die Versorgung vor allem für ältere Menschen. Denn aufgrund der Schwerhörigkeit leide die Teilhabe am sozialen Leben, viele zögen sich deshalb zurück. Das erhöhe jedoch das Demenzrisiko. Damit Schwerhörige von ihren Hörgeräten den größten Nutzen haben, müssten diese aber auch richtig eingestellt sein, erklärt sie. Wenn ein neuer Kunde komme, erhalte er nach einer Hörmessung eine Beratung zur Auswahl verschiedener Hörsysteme, die er ausprobieren könne.

Per Bluetooth und App

Für sehr moderne Technik sei eine gewisse eigene Zuzahlung nötig, räumt Köbel ein. Dafür gebe es eine Ausstattung mit drahtloser Verbindung (Bluetooth) und Smartphone-App, die den Ton beim Telefonieren auf beide Ohren übertragen könne. „Ganz wichtig ist das Hörtraining, wenn man ein Hörgerät bekommt. Das Gehirn muss sich oftmals erst wieder an die vielen Informationen gewöhnen“, sagt die Hörexpertin. Auch dieses Training und entsprechende Programme für zu Hause werden von ihren Mitarbeitern angeboten. Der Erfolg hänge davon ab, wie der Einzelne mitmache, und könne sich schon nach Wochen einstellen. Oder sehr lange dauern, wenn Hörgeräte ständig weggelassen werden.

„Die Leute warten zu lange mit ihrem Hörgerät und kommen erst, wenn nichts mehr geht“, hat sie in vielen Berufsjahren festgestellt. Dann müsse das Hören mühsam wieder aufgebaut werden, was sehr schwierig sei mit 80 Jahren.