Mit einer Botschaft der Hoffnung zum Beginn der Karwoche kam Generalvikar Markus Magin am Sonntag in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal. Wie das Bistum mitteilt, habe Magin mit Inhaftierten den Gottesdienst zu Palmsonntag gefeiert. Jesu Leiden, Zweifeln und Sterben machten deutlich, dass er die dunklen Momente des menschlichen Lebens kenne und selbst durchlebt habe, wird in der Mitteilung aus der Predigt zitiert. Daraus erwachse die Hoffnung, dass jeder Mensch in schwierigen Situationen nicht alleine sei, sondern von Gott begleitet werde. Diese Botschaft gelte auch, wenn die Inhaftierten nach dem Gottesdienst in ihren Haftalltag und in ihre Zellen zurück müssen. Gefängnisseelsorger Manfred Heitz habe in der Gefängniskapelle einen Palmstrauß als dauerhaftes Zeichen der Hoffnung ans Kreuz gesteckt. In der JVA Frankenthal sind aktuell 436 erwachsene Männer in Untersuchungs- und Strafhaft.