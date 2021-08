Der Stadt Frankenthal seien 430.000 Euro an Bundesmitteln für den Ausbau der Digitalisierung an Schulen zugewiesen worden. Das hat Beigeordneter und Schuldezernent Bernd Leidig (SPD) bei einer Klausurtagung der Jungsozialisten in Weisenheim am Sand mitgeteilt.

Die Digitalisierung des Unterrichts und die durch die Corona-Pandemie verstärkte Bildungsungleichheit in der Gesellschaft waren wesentliche Themen, die die Jusos aus Frankenthal und Bobenheim-Roxheim beschäftigten. Zur Tagung trafen sie sich am Samstag auch mit SPD-Vertretern in den Räumen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Weisenheim am Sand.

Die Wiederaufnahme des Schulunterrichts unter Corona-Bedingungen sei nicht problemfrei gelungen, berichteten Diskussionsteilnehmer. Die Alternative digitaler Unterricht sei nicht ohne weiteres nutzbar. „Manche Schüler haben nicht einmal ein Handy oder Laptop“, gab Gesamtschullehrerin Stephanie Müller zu bedenken.

Zusatzmittel vom Land

Verbesserungen seien nun aber realisierbar, sagte dazu Bernd Leidig. „Wir werden auch vom Land noch zusätzliche Mittel bekommen“, erläuterte er. Damit könnten um die 1800 Schüler versorgt werden. Der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller (Lambsheim) stellte fest, dass in jede Schultasche ein Laptop oder Tablet gehöre. „Mit uns kommt das zur Umsetzung“, versprach er. Jeder habe das Recht auf Bildung.

Die zwischenzeitliche Schließung der Schulen habe die Benachteiligung vieler Schüler verschärft, war der einhellige Tenor. Aylin Höppner, SPD-Fraktionsführerin im Frankenthaler Stadtrat, bestätigte diese Einschätzung. Aus ihrer Erfahrung im Jugendamt des Rhein-Pfalz-Kreises berichtete sie, in der Lockdown-Phase seien wichtige Kontakte abgebrochen. „Wir hatten keinen Blick mehr in unsere Familien“, gestand sie. Man müsse sich weiter mit dem Thema Kinderarmut beschäftigen. „Manche Kinder haben noch nicht einmal einen Platz und die Zeit, um Schulaufgaben zu machen“, unterstrich Höppner.

Soziale Probleme

Beklagt wurde in der diskussionsfreudigen Runde, dass das Thema Corona alle anderen Problemkreise zudecke. So erinnerte Vorstandssprecher Tim Oswald daran, dass ein städtischer Armutsbericht vorliege, den sich die Jusos gemeinsam mit der sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) und dem DGB genau ansehen wolle. Zu befürchten sei, dass wirtschaftliche Entwicklungen wegen Corona die sozialen Probleme noch wesentlich verschlimmern könnten.

Viel Aufmerksamkeit erfuhr das Flüchtlingsdrama im griechischen Moria bei den Klausurteilnehmern. „Das geht alles in Corona unter, und die Menschen brauchen doch Hilfe“, sagte Laura Spieß. Oswalds Vorstandskollege Alexander Wolf beklagte die „Blockadehaltung“ des Innenministers Horst Seehofer (CSU) beim Umgang mit Flüchtlingen aus Moria. Unterstützen wollen die Jusos die Aktion „Seebrücke“. Mit Genugtuung wurde vermerkt, dass Frankenthals OB Martin Hebich (CDU) Bereitschaft signalisiert habe, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Spieß schlug vor, einen Infostand zum Thema zu machen. Auch die SPD-Stadtratsfraktion wolle man dazu ansprechen.

Online-Botschaft Kurts

Der Landesvorsitzende der Jusos, Umut Kurt, sprach zu den Teilnehmern des Treffens in einer Online-Botschaft. „Wir haben Gespräche mit Seawatch geführt. Wir in Rheinland-Pfalz müssen ein Landesaufnahmeprogramm auf den Weg bringen“, forderte er.

Maximillian Schnorr, ein stark sehbehinderter Jungsozialist, berichtete von einer Initiative, die sich für die Rechte von Menschen einsetzt, die in Schwerbehinderteneinrichtungen arbeiten. In den Werkstätten sei es ungeschriebenes Gesetz, dass man Betreuer auch bei Fehlverhalten nicht anzeigen dürfe. „Theoretisch könnte man ja, es wird einem aber immer gesagt, dass man sowas nicht macht“, berichtete Schnorr. Man wolle darüber aufklären, dass Leute mit Handicap Rechte hätten wie alle anderen.

Für diese Initiative bekam er viel Beifall von der Versammlung. Man wisse auch im Land um die Problematik, sagte Martin Haller. Das werde ein Inklusionsgesetz regeln. „Die Werkstätten werden einen Ombudsmann bekommen“, versprach der Landtagsabgeordnete.