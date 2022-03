Die Planungen fürs Strohhutfest, das nach zwei Jahren Coronapause von 26. bis 29. Mai stattfinden soll, sind angelaufen. Das bedeutet: Es wird eine Nachfolgerin für die seit 2019 amtierende Vanessa Quietzsch als Miss Strohhut gesucht. Dafür sucht die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben neue Jurymitglieder. Die nichtöffentliche Wahl findet am Mittwoch, 27. April, um 17 Uhr statt. Zur Unterstützung des Gremiums, das die neue Stadtrepräsentantin kürt, fehlen noch drei Vertreter von Frankenthaler Vereinen und drei aus der Mitte der Bürgerschaft, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem gehören der Jury Persönlichkeiten aus den Ratsfraktionen und der Verwaltung an. Wer Interesse hat, an der Wahl mitzuwirken, soll sich bis Montag, 11. April, schriftlich beim Bereich Ordnung und Umwelt melden. Ansprechpartner ist Klaus Junski, Telefon 06233 89-264, E-Mail an klaus.junski@frankenthal.de. Die Postadresse: Neumayerring 72, 67227 Frankenthal. Sollten sich mehr als sechs Interessenten melden, entscheidet das Los.