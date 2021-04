Schulen aus Ludwigshafen, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis ruft der Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes (CDU) dazu auf, sich anlässlich der Bundestagswahl im September an der Juniorwahl zu beteiligen. „Die Juniorwahl ist eine hervorragende Gelegenheit, sich mit Parteien und Politik zu beschäftigten“, betont Kartes in einer Mitteilung. Seit 1999 werde dieses Projekt zu Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen organisiert. 2017 haben nach Angaben von Kartes rund eine Million Schüler an der Juniorwahl teilgenommen. In diesem Jahr steht sie unter der Schirmherrschaft von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Informationen im Netz unter www.juniorwahl.de.