[aktualisiert um 19.05 Uhr] Auf regennasser Fahrbahn war ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Frankenthal am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Unterführung in der Heßheimer Straße gestürzt und mit seinem Fahrzeug gegen ein entgegenkommendes Auto gerutscht. Der junge Mann, der in Fahrtrichtung Eisenbahnstraße unterwegs war, wurde leicht verletzt. Auto und Motorrad waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Darüber informiert die Polizei am Donnerstagabend auf RHEINPFALZ-Anfrage. Weil durch den Verkehrsunfall Öl und Benzin ausgelaufen waren, musste die Unterführung für Reinigungsarbeiten bis etwa 16.30 Uhr voll gesperrt werden. Dadurch staute sich der Ausweichverkehr laut Augenzeugen zeitweise vom Wormser Tor bis zur Industriestraße.