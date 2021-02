In einer Kurve in der Unterführung zwischen der Eisenbahnstraße und der Heßheimer Straße verlor ein Autofahrer am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 21-Jährige prallte gegen die rechte Wand, sein Opel drehte sich um die eigene Achse und kam auf der Gegenfahrbahn an der gegenüberliegenden Wand der Unterführung zum Stehen. Der junge Mann verletzte sich laut Polizei leicht und wurde vorsorglich in die Stadtklinik gebracht. Grund für den Unfall könnte laut Bericht sein, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Während der Zeit der Unfallaufnahme war die Unterführung voll gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.