Am Sonntagabend ist ein 19-Jähriger Fahrzeugführer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegen von der Frankenthaler Straße in die Lambsheimer Straße in Heßheim von der Fahrbahn abgekommen und mit einer angrenzenden Hauswand kollidiert. Das hat die Polizei am Montagmittag mitgeteilt.

Die Polizeibeamten nahmen bei dem jungen Mann Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab bei dem Fahrer 1,29 Promille. Da dem 19-Jährigen anschließend eine Blutprobe entnommen wurde und dabei weitere Auffälligkeiten festgestellt wurden, haben die Polizisten einen Drogenvortest bei ihm durchgeführt, der positiv auf Kokain reagierte. Der Führerschein des Fahrers wurde daraufhin sichergestellt und eine Strafanzeige aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs ausgefertigt. Den Schaden an der Fassade des Anwesens schätzen die Beamten auf circa 2000 Euro. Die Front des Autos wurde massiv beschädigt; es war deshalb nicht mehr fahrbereit.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-1100 zu wenden. Gerne nehmen die Beamten Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.