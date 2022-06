Vermutlich auf dem Schulweg wurde ein Kind am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr im Ziegelhofweg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Siebenjährige trat laut Polizei auf Höhe der Hausnummer 5 unvermittelt hinter einem geparkten Auto auf die Straße. Dort wurde er vom Wagen eines Frankenthalers erfasst, der Richtung IGS unterwegs gewesen sei. Laut Bericht wurde der Junge nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht. Am Pkw sei nach ersten Erkenntnissen augenscheinlich kein Schaden entstanden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.