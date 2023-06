Auf dem Hofgut Petersau ist am Samstag und Sonntag ein Dressurreitturnier. Am Sonntagnachmittag treten sogar Hunde in einem besonderen Wettbewerb an.

Es ist der zaghafte erste Versuch, nach der Corona-Pandemie wieder den Turniersport auf dem Hofgut Petersau zu etablieren. Am Samstag und Sonntag findet ein Dressurreitturnier, das Petersauer Reitturnier, statt. Der große Reitsport, er kehrt noch nicht zurück. Laut Organisatorin Jeanette von Opel werden regionale Sportler, insbesondere Nachwuchssportler, an den Start gehen. In einem Wettbewerb treten sogar Hunde an.

Zum Abschluss des zweitägigen Veranstaltung wird am Sonntag gegen 16.45 Uhr laut Jeanette von Opel der Wettbewerb „Jump and dog“ gestartet. Bei diesem muss zuerst ein Reiter einen Parcours mit Hindernissen absolvieren, danach folgt ein Hund über den gleichen Parcours. Beide Zeiten werden zusammengerechnet.

Abgespecktes Programm

Von 9 bis 16 Uhr werden am Samstag und Sonntag dieses Mal ausschließlich im Innenhof des Hofguts die Prüfungen absolviert. „Wir gehen nach 30 Jahren Turniersport wieder zurück an die Wurzeln“, sagt Jeanette von Opel mit Blick auf das im Vergleich zu den Veranstaltungen vor der Corona-Pandemie stark abgespeckte Programm. Vor Corona ging die Veranstaltung über vier Tage und es standen mehr als 30 Wettbewerbe auf dem Programm. Neben Hobbysportlern waren auch Spitzenreiter Gast auf dem Hofgut. Mehrere Hundert Reitsportler aus der Republik, aber auch aus dem Ausland zog es auf das Hofgut.

Ziel sei es neben den sportlichen Wettbewerben auch dem Pferdesport nicht so nahestehende Besucher auf das Hofgut zu lotsen, damit sie auch einmal „Pferdeluft schnuppern“ könnten. Die Besucher des Hofguts, das zwischen Frankenthal und Worms auf Höhe von Bobenheim-Roxheim liegt und für viele sicher gut mit dem Fahrrad zu erreichen ist, könnten sich aber auch in dem idyllischen Innenhof neben Sport von dem Ambiente gefangen nehmen lassen, es sich einfach auch nur gutgehen lassen, sagt die Organisatorin. Neben Getränkeständen seien auch Foodtrucks da, werde ein Eishersteller vor Ort sein und die Helfer des Reitclubs, der im vergangenen Jahr sein 30-Jähriges bestehen feierte, werden selbst gebackenen Kuchen anbieten.

Familientag

Der Sonntag ist als Familientag ausgewiesen. Die Kleinen können sich am Rande des Dressurturniers schminken lassen, einmal Ponys am Zügel nehmen und sich auch draufsetzen und eine Runde drehen. Der Eintritt zu der Veranstaltungen ist an beiden Tagen frei.