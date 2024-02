Den Anliegen von Jugendlichen mehr Gehör zu verschaffen: Das hat sich die 2022 gegründete Jugendvertretung vorgenommen. Für Projekte und Veranstaltungen werden noch Mitstreiter im Alter von 13 bis 20 Jahren gesucht.

Einmal im Monat trifft sich die Jugendvertretung im Kinder- und Jugendbüro in der Zuckerfabrik. Dort werden gemeinsame Aktionen geplant und Themen beraten. Entstanden ist das Gremium aus einem Förderprogramm zur stärkeren Beteiligung von Jugendlichen. Seit der Gründung hat das Team unter anderem im April 2023 die Veranstaltung „Grill & Chill“ sowie zwei Workshops zu Improtheater und Seifenkisten bauen organisiert.

Junge Menschen sollten künftig stärker und frühzeitig in politische Entscheidungen einbezogen werden. Das kündigten Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) und Sozialdezernenten Bernd Leidig nach einem ersten Treffen mit der Jugendvertretung vergangene Woche an. Als mögliche Themen nennt das Rathaus in einer Mitteilung unter anderem die Stadtentwicklung und die Attraktivität des Strandbads. Gemeinsames Ziel sei es, Rahmenbedingungen der Mitbestimmung zu verbessern. Weitere Treffen und eigene Formate seien in Planung. Die Jugendvertretung wolle sich stärker nach außen präsentieren, unter anderem über einen eigenen Instagram-Kanal. Außerdem sei ein weiteres Jugendevent für 2024 angedacht.

Noch Fragen?

Nächstes Treffen der Jugendvertretung am Mittwoch, 6. März, 17.15 bis 18.30 Uhr, im Kindertreff Juniorclub in der Zuckerfabrik. Weitere Informationen gibt es auf dem Instagram-Kanal @jugendvertretung_ft sowie beim Kinder- und Jugendbüro, Marius Reuter, E-Mail marius.reuter@frankenthal.de, Telefon 06233 89813.