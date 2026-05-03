Ab Freitag, 8. Mai, ist der Jugendtreff im Alten Rathaus von Dirmstein (Am Mitteltor 3) wieder geöffnet. Das hat der Trägerverein Offene Jugendarbeit Leiningerland mitgeteilt. Der Neustart erfolge nach längerer Pause, heißt es in einer Pressemitteilung. Demnach ist jetzt Mails Pitschel vom Jugendhaus in Grünstadt für das Programm für Sechs- bis 27-Jährige zuständig. Jeden Freitag von 14 bis 20 Uhr sei der Jugendraum geöffnet. „Ich freue mich sehr, dass wir diesen wichtigen Anlaufpunkt in Dirmstein wiederbeleben können“, wird Mails Pitschel in der Ankündigung zitiert. Nähere Infos unter Telefon 06359 83640 oder per E-Mail an hdj-gruenstadt@arcor.de.