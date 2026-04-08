Ein 14-Jähriger hat in Frankenthal und Umgebung im Januar und Februar mehrere Raubüberfälle und weitere Straftaten begangen, melden die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal nach umfangreichen Ermittlungen. Der Jugendliche bedrohte dabei mehrfach Gleichaltrige mit einem Cuttermesser, forderte Bargeld und verletzte einen 16-Jährigen leicht. Am 21. Januar stahl er einen Tretroller in Harthausen. Am 13. Februar verübte er in der Nähe des Frankenthaler Hauptbahnhofs drei Raubtaten. Zunähst bedrohte er einen 14- und einen 15-Jährigen, forderte Geld und durchsuchte deren Kleidung . Anschließend soll er den 15-Jährigen getreten haben und mit einem E-Scooter geflüchtet sein. Kurz danach bedrohte er zwei weitere Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren und nahm 15 Euro. Einige Stunden später bedrohte der Jugendliche in der Nähe des Hauptbahnhofs einen 16-Jährigen und forderte Geld. Bei einer anschließenden Rangelei wurde der 16-Jährige leicht verletzt. Zudem schlug der Tatverdächtige am 27. Februar zusammen mit einem weiteren Jugendlichen die Scheibe eines Autos ein, stahl Münzgeld sowie Schlüssel und beschädigte den Wagen. Der Jugendliche wurde am 29. März verhaftet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal erließ ein Haftrichter Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Der Tatverdächtige sitzt nun in einer Jugendstrafanstalt.