Räuberische Erpressung lautet der Vorwurf der Polizei gegen einen Jugendlichen. Der Unbekannte soll am frühen Samstagabend gegen 17.30 Uhr in der Unterführung der Gleise am Hauptbahnhof in Frankenthal einen Zehn- und einen Elfjährigen aus Heßheim beleidigt, ins Gesicht geschlagen und deren Geld gefordert haben. Der Junge, der Teil einer vier- bis sechsköpfigen Gruppe von Jugendlichen gewesen sein soll, ist laut Polizeibericht dunkelhäutig, hat eine schmale Figur, dunkle, lockige Haare und eine Narbe am Hals. Er war mit einer blauen ärmellosen Weste und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Dem Vorfall am Hauptbahnhof vorausgegangen sei ein Streit in der Willy-Brandt-Anlage in Frankenthal zwischen einer Gruppe von vier Kindern, zu denen die zwei Geschädigten gehörten, und der Gruppe Jugendlichen, mit der der Tatverdächtige unterwegs gewesen sein soll. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.