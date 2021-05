Mit einer Softair-Pistole ist am Samstag um 18.50 Uhr bei Heßheim auf eine 43-jährige Frau geschossen worden. Nach Polizeiangaben geschah das auf einem Feldweg zwischen Lambsheim und Heßheim in Höhe der Deponie. Zwei dunkel gekleidete Radfahrer im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren seien der Frau und ihrem Begleiter begegnet, heißt es im Bericht der Beamten. Einer habe mit der Druckluftpistole auf die Frau geschossen und sie an der linken Schulter getroffen. Sie blieb unverletzt. Der Schütze soll blonde Haare haben. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.