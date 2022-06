In der Hauptstraße in Dirmstein ist es am frühen Samstagabend zu einem Unfall zwischen zwei jugendlichen Kleinkraftradfahrern gekommen. Nach Angaben der Polizei waren beide in Richtung Obersülzen unterwegs, als der 16-Jährige aus der Verbandsgemeinde Leiningerland den 15-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Freinsheim überholen wollte. Dabei touchierten sich die beiden Roller, und der jüngere Fahrer stieß gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Der 16-Jährige stürzte von seinem Fahrzeug und zog sich dabei leichte Prellungen und Schürfwunden zu. Die Polizei vermutet, dass zu geringer Sicherheitsabstand beim Überholen der Grund für den Unfall gewesen sein könnte.