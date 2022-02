Mutmaßlich mit einer Schusswaffe sollen drei Männer einen Jugendlichen auf einem Spielplatz in der Fontanesistraße ausgeraubt haben. Die Unbekannten seien auf den 17-Jährigen, der dort gemeinsam mit einer 14-Jährigen war, zugegangen. Einer der Männer habe nach kurzer Ansprache die Waffe auf den 17-Jährigen gerichtet, heißt es im Polizeibericht. Er habe den Jugendlichen aufgefordert, seine Taschen zu leeren. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, habe ein anderer der Männer den 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ihm ein Messer an den Hals gehalten. Auf diese Weise erhielten die Täter laut Polizei eine geringe zweistellige Summe Bargeld und das Mobiltelefon des 17-jährigen Geschädigten, ein iPhone 12 Pro. Die Tat soll sich bereits vergangenen Freitag ereignet haben. Aus Angst habe sich der Jugendliche erst drei Tage später an die Polizei gewandt. Die drei unbekannten Täter sollen zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Zwei von ihnen trugen laut Polizei eine dunkle Winterjacke mit Fell im Nacken, einer von den beiden hatte einen dunklen Vollbart. Der weitere Täter trug eine hellbraune Winterjacke mit Fell im Nacken und hatte ebenfalls einen dunklen Vollbart. Alle Täter sprachen laut Bericht mit einem südländischen Akzent. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen genommen.