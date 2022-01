Am Bahnhof in Osthofen würden Jugendliche Steine werfen, so eine Meldung, die bei der Wormser Polizei am Samstagnacht einging. Ein augenscheinlich unter Drogen und Alkohol stehender 18-jähriger Osthofener fiel als einer der Hauptaggressoren auf. Da er einem Platzverweis nicht nachkam und sich weiterhin aggressiv verhielt, musste er die Nacht in einer Zelle bei der Polizeiinspektion Worms verbringen, teilt die Polizei mit. Während der Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die Beamten fortlaufend und versuchte zwei Mal einen Beamten zu treten, traf aber nicht. Selbst nach einigen Stunden im Polizeigewahrsam beruhigte er sich nicht, sodass nun ein Richter über die Dauer seines Aufenthalts im Polizeigewahrsam entscheiden wird. Er wird sich wegen Widerstands und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte sowie Beleidigung und Bedrohung verantworten müssen.