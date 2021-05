Ein Zeuge hat am Samstagabend gegen 22.21 Uhr am Lambsheimer Weiher vier bis fünf männliche Jugendliche beobachtet, die Mülltonnen ins Wasser warfen. Sie fuhren mit ihren Fahrrädern in Richtung Bollwerkstraße davon, bevor die Polizei eintraf. Die Beamten konnten die Jugendlichen in der Nähe nicht mehr finden. Laut Polizei lag im Wasser eine Mülltonne. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamten unter Telefon 06233 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 9341100 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.