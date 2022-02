Versuchte Sachbeschädigung: So lautet der Vorwurf gegen zwei Jugendliche. Diese hatten laut Polizei gemeinsam mit einem unbekannten Dritten Donnerstagnacht gegen 22.30 Uhr in der Eisenbahnstraße in Frankenthal mehrfach gegen einen Zigarettenautomaten getreten. Zeugen hatten die Polizei informiert, die zwei 15-Jährige entdeckte, auf die die Täterbeschreibung passte. Die Jugendlichen gaben die Tat zu. Am Zigarettenautomaten war laut Bericht kein Schaden entstanden. Gegen 21.33 Uhr hatten Zeugen aus der Dirmsteiner Straße in Frankenthal gemeldet, dass sich drei Jugendliche „auffällig an einem Zigarettenautomaten aufhalten würden“, teilt die Polizei mit. Ein Schaden wurde auch hier nicht festgestellt. Ob es sich bei den gemeldeten Personen um die Beschuldigten aus der Eisenbahnstraße handelt, ist noch offen.