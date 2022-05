Die Polizei sucht zwei Jugendliche, die im Verdacht stehen, in der Nacht auf Mittwoch in Flomersheim mehrere Straftaten begangen zu haben – darunter ein räuberischer Diebstahl und Sachbeschädigung. Den Beamten zufolge hatte sich gegen 4.30 Uhr eine Frau gemeldet und von einem Angriff auf ihren Mann berichtet. Nach ihrer Schilderung sei sie von Geräuschen wachgeworden und habe beobachtet, wie zwei Personen ein Fahrrad aus dem Hof ihres Anwesens in der Brahmsstraße stehlen. Ihr Partner habe die Verdächtigen verfolgt und sei von einem der beiden mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Der 43-Jährige erlitt dabei Blutergüsse, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die beiden Jugendlichen seien danach geflüchtet und hätten das entwendete Rad liegengelassen. Sie sollen zwischen 16 und 18 Jahren alt sein und beide dunkle Haare haben. Einer von ihnen trug eine Brille, der andere war laut Beschreibung mit einer blauen Jeans und einem schwarzen Pullover bekleidet. Die Ermittler halten es für möglich, dass das Duo für weitere Taten verantwortlich ist: An der Isenachsporthalle wurde ihren Angaben nach gegen 4 Uhr eine Scheibe eingeschlagen. Außerdem habe ein Sonnenschirm vor dem Bistro gegenüber Feuer gefangen. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.