In und an einem Einfamilienhaus in der Schopenhauerstraße hat eine Gruppe Jugendlicher in der Nacht von Freitag auf Samstag laut Polizei erhebliche Schäden verursacht. Nach mehreren Notrufen zu dem seit längerer Zeit unbewohnten Anwesen hätten die Beamten bei einer Fahndung im Umfeld die Jugendlichen aufgegriffen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen: Wer etwas zu dem Fall sagen kann, wird gebeten, sich per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden. Den Schaden an dem Haus beziffert die Polizei auf 10.000 Euro.