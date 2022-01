Mehrere Notrufe erreichten die Polizei am Freitagmittag gegen 14 Uhr aus dem Netto-Einkaufsmarkt in der Eisenbahnstraße. Zeugen meldeten eine Auseinandersetzung zwischen vier Jugendlichen auf dem Parkplatz. Einer der Kontrahenten sollte laut Zeugen eine Schusswaffe bei sich tragen. Die Polizei, die mit mehreren Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Lage laut Bericht beruhigen und die beiden Streitparteien – einen 15- und 16-Jährigen sowie zwei 17-Jährige – trennen. Die Schusswaffe, von der Zeugen gesprochen hatte, stellte sich als sogenannte Schreckschusswaffe heraus. Eine solche Waffe ist laut Polizei erst ab 18 Jahren erlaubnisfähig, wer sie besitzt, brauche einen kleinen Waffenschein. Die beiden jüngeren Jugendlichen, die die Waffe bei sich hatten, wurden als Tatverdächtige zu ihren Erziehungsberechtigte gebracht. Sie müssen sich im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zahlreiche Zeugen hatten den Streit im Umfeld des Einkaufmarkts und des Parkhauses am Hauptbahnhof verfolgt.