Zwei Jugendliche haben in der Nacht zum Sonntag in Frankenthal ein Freizeitgebäude aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Nach Angaben der Polizei hebelten die 16- und 18-Jährigen gegen 3 Uhr eine Zugangstür an der Mahlastraße auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend flüchteten sie, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621 963 23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.