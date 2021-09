Drei jugendliche Fahrrad- und Rollerdiebe sind am späten Donnerstagabend gestört worden. Laut Polizei hatte ein Zeuge kurz nach 23 Uhr beobachtet, wie das Trio einen Roller in der Tannenstraße stehlen wollte. Als die Drei den Mann aber bemerkten, liefen sie davon und stahlen stattdessen ein Fahrrad in der Kiefernstraße. In der Straße Am Bruch entwendeten sie kurz darauf dann aber doch einen Roller. Der Zeuge sowie der Eigentümer des Rollers verfolgten die Jugendlichen und stellten die Täter. Zwei von ihnen flüchteten zu Fuß, der Dritte, ein 16-Jähriger aus Frankenthal, wurde von den beiden Männern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten ermittelten einen zweiten Täter, einen 15-Jährigen aus Frankenthal, und fanden auch das gestohlene Fahrrad. Die Suche nach dem dritten Jugendlichen läuft noch. Der 15- und der 16-Jährige wurden ihren Eltern übergeben. Gegen die Jugendlichen wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise an die Polizei Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.