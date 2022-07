Unter Anwendung massiver Gewalt sollen sich zwei Jugendliche – ein 15- und ein 13-Jähriger aus Ludwigshafen – am Dienstagabend an einem Zigarettenautomaten in der Ludwigshafener Straße in Frankenthal zu schaffen gemacht haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich ein Zeuge gegen 18.30 Uhr bei der Inspektion gemeldet. Noch vor Eintreffen der Streife seien die beiden mit einem Fahrrad und einem E-Scooter vom Tatort geflohen, jedoch kurz darauf gefasst worden. Bei der Kontrolle habe man Kleingeld gefunden, das mutmaßlich aus dem Automaten stammt. Es wurde ebenso sichergestellt wie das Fahrrad und der E-Scooter, da auch hier die Eigentumsverhältnisse unklar seien. Gegen die Schüler wird wegen Verdachts des Automatenaufbruchs sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da der E-Scooter nicht versichert war, ermittelt. Die Jugendlichen wurden anschließend ihren Eltern überstellt.