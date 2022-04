Keine Zunahme von Straftaten bei Jugendlichen, aber ein erhöhter Bedarf an Prävention nach der Corona-Pandemie: So lässt sich die Einschätzung der Verwaltung in Frankenthal zusammenfassen. Anlass für dieses Statement war eine Anfrage der FWG-Fraktion im Jugendhilfeausschuss am Donnerstag. Diese hatte angesichts von Polizeimeldungen über Übergriffe von Kindern und Jugendlichen gefragt, ob man bei Jugendamt, Ordnungsbehörde und Polizei coronabedingte Verhaltensänderungen feststelle. In der Innenstadt habe es Anwohnerbeschwerden, etwa wegen Vermüllung, Verwüstung von Blumenbeeten und Urinieren an Wände gegeben. Anfang März habe die Stadt Handlungsbedarf in der Willy-Brandt-Anlage gesehen, sagte der Beigeordnete Bernd Leidig (SPD). Eine sozialpädagogische Intervention sei jedoch nicht notwendig gewesen.