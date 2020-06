Unter das Motto „What would you do?“ stellt die katholische Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit den Jugendgottesdienst, der am Freitag, 19. Juni, 19 Uhr, in der Kirche St. Thomas Morus in Flomersheim stattfindet.

Die musikalische Gestaltung übernimmt die Band Better Together aus der Südpfalz, die schon wiederholt in Frankenthal zu Gast war. Inspiriert vom spannenden Leben des Kirchenpatrons Thomas Morus geht es um das Gewissen und die Frage, wie sich junge Menschen in bestimmten Situationen verhalten.

Mitbringen sollen die Besucher ihre Handys, die für eine bestimmte Aktion benötigt werden. Außerdem ist für den Zutritt zur Kirche ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich, der am Platz abgenommen werden kann. Im Anschluss an den Gottesdienst, für den eine Anmeldung entbehrlich ist, gibt es auf dem Kirchenvorplatz eine Kleinigkeit zu essen.

Der Gottesdienst ist Teil des Jubiläumsprogramms „50 Jahre Kirche St. Thomas Morus“. Viele der geplanten Veranstaltungen mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt oder ins nächste Jahr verschoben werden. „Dank der engagierten Vorbereitung einer Gruppe Jugendlicher aus der Pfarrei kann der Jugendgottesdienst aber stattfinden“, betonte Pfarrer Stefan Mühl. Das Team hoffe auf regen Zulauf, zumal viele Veranstaltungen für Jugendliche in den letzten Wochen ausgefallen seien.