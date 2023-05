Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einladend und multifunktional – so erlebt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) das Jugendcafé in der Lucas-Cranach-Straße, das am neuen Standort im Pilgerpfadgebiet bereits seit einigen Wochen in Betrieb und am Montag offiziell eröffnet worden ist. „Die Mühen haben sich gelohnt, es ist schön geworden“, unterstrich der OB.

In dem ehemaligen Fitnessstudio sind auf zwei Etagen mit 364 Quadratmetern Fläche ein großzügig konzipierter Begegnungsraum mit Sichtbetondecke, ein Spielbereich