Die Robert-Schuman-IGS Frankenthal rüstet sich seit Wochen für ein großes Fußballfest: das Finale des U20-Landesentscheids von „Jugend trainiert für Olympia“.

Das Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ im Fußball der U20 findet am Freitag, 10 Uhr, an einem besonderen Ort statt: in Frankenthal. Bisher war der Fröhnerhof, das Nachwuchsleistungszentrum des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, der übliche Austragungsort, doch eine Initiative der Robert-Schuman-IGS Frankenthal brachte das Turnier in die Stadt.

Die Organisatoren versprechen ein besonderes Gemeinschaftserlebnis für Schüler, Lehrer und Stadtbevölkerung. Das Turnier beginnt im Stadion des VfR Frankenthal um 10 Uhr mit den beiden Halbfinalduellen, die zuvor ausgelost werden. Neben der Mannschaft der gastgebenden Robert-Schumann-IGS sind das Gutenberg-Gymnasium Mainz, das Gymnasium im Pamina-Schulzentrum Herxheim und die Bertha-Suttner-IGS Kaiserslautern am Start. Gespielt werden 2x25 Minuten.

Große Kulisse erwartet

Florian Leithmann, einer der Organisatoren, erklärte, dass die Schule bereits im zweiten Jahr in Folge das Regionalfinale erreichte. „Letztes Jahr waren wir Dritter, diesmal wollen wir uns weiter steigern“, sagte Leithmann. Das Regionalturnier markiere für die U20 gleichzeitig die Endstation, da die Schüler nach dem Abitur nicht mehr spielberechtigt seien.

Erwartet werden über 1000 Zuschauer, darunter auch Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes und lokale Größen. Das Gros der Spieler der Robert-Schumann-IGS komme vom VfR Frankenthal, dessen A-Jugend in der Landesliga und dessen B-Jugend in der Verbandsliga spielt, informiert Leithmann. Dazu kommen Spieler wie Maximilian Pletsch, der schon in der Männermannschaft des Landesligisten TSG Pfeddersheim spielt und Kapitän Santiago Valente von den A-Junioren des Ludwigshafener SC, die in der Regionalliga spielen. Unterstützt wird das Event von der Stadt Frankenthal sowie Sponsoren, die unter anderem Spielbälle und Verpflegung bereitstellten.

Motivierte Schülerschaft

Die Vorbereitungen für das Turnier laufen seit Wochen auf Hochtouren. Schüler und Lehrer arbeiten Hand in Hand, um das Event zu einem Erfolg zu machen. Die Jahrgangsstufe 12 kümmert sich um das Catering, unterstützt durch Spenden von Eltern und lokalen Unternehmen. „Die Motivation hat sich auf die gesamte Schülerschaft übertragen“, betonte Lehrerin Caroline Wagener. Schüler bastelten Fähnchen, gestalten Plakate und bereiten Choreographien vor, um ihre Mannschaft zu unterstützen, berichtet die Lehrerin, die auch das Engagement der Schülersprecherin Annika Kandler hervorhebt: „Sie war extrem involviert in den gesamten Prozess.“ Dankbar sei man auch für die Unterstützung durch den Förderverein.

Die Veranstaltung sei eine logistische Herausforderung, erklärte Leithmann. „Wir haben Rettungsdienste vor Ort, die Klassen werden in eigens ausgezeichneten Bereichen des Stadions untergebracht, und es gibt Ordner, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen.“ Die Unterstützung durch die Schulleitung und die Stadt sei entscheidend gewesen. Die Verantwortlichen hoffen, dass das Turnier nicht nur sportlich erfolgreich wird, sondern auch ein Beispiel für den Zusammenhalt der Schulgemeinschaft und die Zusammenarbeit mit der Stadt und Sponsoren setzt.

„Alles, was wir abseits vom Fachunterricht machen, stärkt die Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern enorm“, resümierte Wagener. Für viele Schüler sei die Teilnahme an „Jugend trainiert für Olympia“ eine Möglichkeit, ihr Talent zu zeigen und Selbstvertrauen zu gewinnen.