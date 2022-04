Die zehn Jahre alte Frankenthaler Musikschülerin Nathalie Tschöp hat beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ den 1. Preis in der Solowertung Cello erzielt.

23 von 25 möglichen Punkten bekam die Schülerin der fünften Klasse des Frankenthaler Karolinen-Gymnasiums beim Landeswettbewerb in der Musikhochschule Mainz. Das teilt die Stadtverwaltung Frankenthal mit. Begleitet wurde Nathalie Tschöp am Flügel von der ukrainischen Pianistin Olga Orkin. Für die beiden standen diverse Sätze aus Sonaten für Violoncello von Antonio Vivaldi und Jean-Baptiste Bréval auf dem Programm. Die Mainzer Jury sei von der Interpretation der jungen Frankenthaler Cellistin aus der Celloklasse Jawor Domischljarski begeistert gewesen und habe ihr nach den letzten Tönen applaudiert, heißt es in der Mitteilung. Zuvor hatte sich Nathalie Tschöp mit einem ersten Platz beim Regionalwettbewerb Ende Januar in Ludwigshafen für den Landeswettbewerb qualifiziert. Die 2011 geborene Frankenthalerin spielt seit ihrem fünften Lebensjahr Cello und tritt auch immer wieder mit ihrer jüngeren Schwester Juliane (Violine) auf. Auch beim „Kiwanis-Wettbewerb“ war sie schon erfolgreich.