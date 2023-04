Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sieben verschiedene Versuche, verpackt jeweils mit Anleitung und Utensilien in einer kleine Tüte – mit dieser Idee möchte die Stadtbücherei zum Experimentieren und natürlich zum Lesen anregen. Die RHEINPFALZ hat’s ausprobiert.

Es blubbert, schwappt und zischt – unser Esstisch hat sich in der vergangenen Woche in ein kleines Labor verwandelt. Der Grund: Während der Pfingstferien kann man sich in der Stadtbücherei